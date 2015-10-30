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إصابة عامل وطالب برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث

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إصابة عامل وطالب برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث إصابة عامل وطالب برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث
شهدت مدينة الخانكة إصابة عامل وطالب برش خرطوش خلال مشاجرة مع 3 اشخاص بسبب خلافات الإرث.

وتلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا بقيام كل من "حسين. أ.ا.س 36 سنة" عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى ، و"أحمد. م.م 17 سنة " طالب مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى بقيام كلاً من "إبراهيم. أ. ا.س 28 سنة" عامل ، و"السيد. أ .ا .س 32 سنة" عامل " أشقاء المبلغ الأول " ، و"حازم. ج .ح" بالتعدى عليهم بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزتهم حال سيرهما بالطريق محدثين ما بهما من إصابات وذلك لوجود خلافات بينهم على الإرث.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الثالث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23174 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 ,وجاري العرض علي النيابة للتحقيق.

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مصر 365