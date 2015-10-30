ضبط 30 طن هياكل ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية فى القليوبية

تمكنت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن وقيامه بإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس الشركات.

وتلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "عصام. ه.ع " صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن ومخلفات المجازر بعزبة الأبيض بأبو زعبل – دائرة مركز الخانكة، وقيامه بإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس لأسماء شركات كبرى وتوزيعها على مصانع تصنيع اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية والإدارة الصحية، وإستهدفت المصنع وأمكن ضبط " 30 طن هياكل ومخلفات المجازر".

وورد تقرير الطب البيطرى والصحى يفيد أن جميع المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الادمى والحيوانى.

وبسؤال المتهم المضبوط أعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23196 جنح مركز الخانكه لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.