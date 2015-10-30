أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 30 طن هياكل ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية فى القليوبية

Google+ Print
ضبط 30 طن هياكل ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية فى القليوبية ضبط 30 طن هياكل ومخلفات المجازر منتهية الصلاحية فى القليوبية
تمكنت مباحث ومديرية بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن وقيامه بإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس الشركات.

وتلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "عصام. ه.ع " صاحب مصنع لتجميع هياكل الدواجن ومخلفات المجازر بعزبة الأبيض بأبو زعبل – دائرة مركز الخانكة، وقيامه بإعادة فرمها وتعبئتها داخل أكياس لأسماء شركات كبرى وتوزيعها على مصانع تصنيع اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية والإدارة الصحية، وإستهدفت المصنع وأمكن ضبط " 30 طن هياكل ومخلفات المجازر".

وورد تقرير الطب البيطرى والصحى يفيد أن جميع المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الادمى والحيوانى.

وبسؤال المتهم المضبوط أعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23196 جنح مركز الخانكه لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد