فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة طنطا الأثنين المقبل

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا عن بدء اجراءات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة اعتباراً من يوم الاثنين 2 نوفمبر القادم.

يستمر تلقي طلبات الترشيح لمدة 3 أيام حتى الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2015 وتعلن الكشوف المبدئية للمرشحين في اليوم التالي ليبدأ تلقي طلبات الطعون يوم الأحد 8 نوفمبر المقبل وتفحص يوم الاثنين، ويتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2015.

وأضاف رئيس الجامعة أن الدعاية الانتخابية ستستمر لمدة 4 أيام اعتباراً من الاربعاء 11 نوفمبر حتى الاحد 15 من ذات الشهر، وتبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالكليات يوم الاثنين 16 نوفمبر وفي حالة تساوي الأصوات تتم الإعادة يوم الثلاثاء التالي.

أما انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات وانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية تُجرى يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر، ويخصص يوم الأحد 22 نوفمبر لانتخاب الأمناء والأمناء المساعدين واللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وأخيراً يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة 24 نوفمبر 2015.

وفي نفس الموضوع أشار الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه كان قد صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة طنطا رقم 1760 بتاريخ 26/10/2015 بتنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف مستوياتها بالجامعة والذي تضمن أن يصدر كل عميد كلية بناء عغلى اقتراح مجلس اتحاد طلابها قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بها برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية، ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، ومحامي الكلية، وطالبين عن كل فرقة.

وأضاف أن يصدر رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس اتحاد طلابها قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من عضو هيئة تدريس بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بها، وعضو هيئة تدريس بكلية الحقوق، وطالبين من كليات الجامعة للإشراف على الانتخابات.