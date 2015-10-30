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الصحة: خفض سعر السوفالدى المصرى لأقل من 680 جنيها بمراكز الكبد قريبا

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الصحة: خفض سعر السوفالدى المصرى لأقل من 680 جنيها بمراكز الكبد قريبا الصحة: خفض سعر السوفالدى المصرى لأقل من 680 جنيها بمراكز الكبد قريبا
أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه سيتم خفض سعر السوفالدى المصرى المقرر بيعه بمراكز الكبد بـ680 جنيها، إلى أقل من ذلك خلال الفترة المقبلة، تسهيلاً على المرضى فى الحصول على العلاج، ودعماً لمبادرة الرئيس السيسى فى علاج مرضى فيروس سى والتخلص منه نهائياً.

وقال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم توفير عقار الدكلنزا المصرى فى مراكز الكبد بسعر 200 جنيه للعلبة، بينما فى السوق المحلى بـ1315 جنيها.

وأضاف الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أن النظائر المصرية لأدوية فيروس سى لا تقل كفاءة عن المستوردة.

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