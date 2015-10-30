مباحث الجيزة تنتهى من استعدادات تأمين حفل الموسيقار "يانى" بالهرم الليلة

أكد اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الأمنية لإقامة حفل الموسيقار العالمى "يانى" بالأهرامات مساء اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأضاف عبد العال، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعانة بقوات أمن الجيزة بالتنسيق مع إدارة شرطة السياحة لتأمين المنطقة التى ستشهد الحفل، بالإضافة إلى فرض حرم أمن حول المنطقة، لمنع أى تسلل أى شخص يحاول إثارة الشغب، أو تعطيل الاحتفالية التى سيحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين.

وقال عبد العال، إنه تمت الاستعانة أيضا بخبراء المفرقعات لتمشيط منطقة الحفل، للكشف أى أجسام غريبة أو عبوات ناسفة، بالإضافة إلى أن خطة التأمين تتضمن نشر أفراد شرطة سريين لكشف أى عناصر مخربة.

وكان وزير السياحة هشام زعزوع قد ذكر فى بيان أن زيارة الفنان العالمى لمصر لها دلالات جيدة وتحمل رسالة طمأنة للسائحين خاصة أن يانى له شعبية جارفة فى كثير من دول العالم، وعقد مؤتمرا صحفيا مع الفنان العالمى "يانى" دعماً وترويجاً للمقصد السياحى المصرى.

كما ذكرت محافظة الجيزة، أنها استعدت ايضا لاستقبال الحفل واتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتأمين الحدث، وإخراجه فى صورة مبهرة وتضمنت الإجراءات تكثيف أعمال النظافة، ورفع أى إشغالات بالطرق المؤدية للمنطقة الأثرية خاصة السيارات المتهالكة والباعة الجائلين.

- الجيزة تستعد لاستقبال حفل الموسيقار العالمى "يانى" غداً