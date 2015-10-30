مهاب مميش: عائدات قناة السويس لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن أسعار مرور السفن فى قناة السويس لم تتغير بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن الأسعار ثابتة منذ فبراير 2015.

وأضاف مميش، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس قرر فى فبراير 2015 تثبيت رسوم المرور بالمجرى الملاحى لقناة السويس خلال هذا العام عما كان عليه فى 2014، وتعديل المنشور الملاحى رقم 8 لسنة 1994 والخاص بمنح تخفيض 35% لناقلات الغاز الطبيعى المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%.

وتابع: هذا القرار جاء بعد إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بالنقل البحرى، حيث اعتمدت على دراسة توقعات معدلات النمو والتضخم فى جميع مناطق العالم وتوقعات حركة السفن والبضائع وأنه على الرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة بقناة السويس، إلا أنها تحقق معدلات عالية فى عبور السفن، موضحاً أن أعداد السفن خلال عام 2013 وصل إلى 16 ألفا و596 سفينة، وفى عام 2014 بلغ 17 ألفا و148 سفينة، بزيادة ما يقرب من 1000 سفينة فى عام 2014.

وأشار مميش، إلى أن قرار تثبيت رسوم العبور مازال مستمرا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتتوقف زيادة الرسوم من عدمها على دراسات معدلات النمو فى التجارة العالمية، والذى يقوم بة متخصصون فى الهيئة، وبناء على التقارير الواردة يتم اتخاذ القرار، وغالبا ما يتم ذلك خلال الشهور الأولى من كل عام.

وحدات السحب الخاصة SDR.

>وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تستخدم عملة تسمى وحدات السحب الخاصة SDR، وهى مزيج من العملات الأجنبية تحدد بنسب لكل العملات وتتغير بشكل مستمر، وحين يصدر كشف حساب السفينة، يكون بعملة SDR ثم تقوم كل سفينة بتحويل SDR إلى العملة المناسبة لها، فيمكن تحويلها إلى الدولار أو اليورو أو غيرهم، فإذا هبطت أو صعدت قيمة الدولار (مثلاً) نتيجة عوامل سياسية أو اقتصادية تغيرت نسبته فى SDR بحيث لا تتأثر عائدات القناة نهائياً.