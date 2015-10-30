فى دعوى بطلان زواج.. مهندس:"أهل مراتى ضحكوا عليا ومش عارف هى راجل ولا ست"

أقام "سمير.ر" دعوى بطلان زواج ضد زوجته "رشا.م" أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد اكتشافه بعد عقد قرانهما اضطراب الهوية الجنسية الخاصة بها، وتعرضه للغش والتدليس، ويطالب بتوقيع كشف طبى عليها لكشف حقيقتها.

وقال الزوج فى الدعوى رقم 1879 لسنة 2015 صاحب الـ29 عاما، والذى يعمل مهندسا فى إحدى الجهات الحكومية: تعرضت للخديعة والنصب وواجهت أصعب موقف فى حياتى عندما تعرفت على زوجتى، والتى وقعت فى غرامها، ولكن للأسف اتضح أنها ليست امرأة ولا رجل، ودخلت أكبر معركة فى حياتى مع عائلتها وانتهت بإقامة تلك الدعوى.

وتابع: تعرفنا عن طريق بعض الأصدقاء وأقنعونى أنها فتاة حسنة الأخلاق، وبعد 3 لقاءات مرتبة من قبلهم اقتنعت بها وقررت الدخول البيت من بابه، وتقدمت لها وعندها شعرت بأنه يوجد شىء أهل الفتاة يخافونه ولكنى لم أعلم ما هو.

واستكمل بدعوى بطلان الزواج التى أقامها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: اتفقنا على عقد القران وكانت خلالها تعاملنى بصورة مضطربة جعلتنى أشك فيها، وقلت لعلها أخطأت مع أحد الأشخاص وتخاف أن تكشف وحاولت أن أكشف سرها ولكن دون جدوى.

وتابع: بعد أن أصبحنا زوجين بحكم عقد القران حاولت التقرب لها وعندها اكتشفت ما كانت تخفيه، فزوجتى اتضح أن لديها اضطراب فى الهوية الجنسية وأهلها يعلمون ولكنهم يريدون التخلص من همها وإيقاعى أنا فى الفخ، وخلال ذلك الوقت مررت بأصعب تجربة فى حياتى كادت أن تفقدنى عقلى بعد أن علم الجميع المصيبة التى وقعت فيها، وأصبحت عائلتى كلها تسخر منى بسبب إصرارى على تلك الفتاة التى كانوا يرفضونها.