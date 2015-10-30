الإسكان تنتهى من تنفيذ 86 محطة مياه بطاقة 2.7 مليون م3 قبل الصيف المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 86 محطة مياه بطاقة إنتاجية 2.7 مليون متر مكعب قبل الصيف المقبل، لافتا إلى أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية شاملة لحل مشاكل المياه بالمحافظات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، على ضرورة التركيزعلى المشروعات الجارى تنفيذها منذ عدة سنوات ولم تنتهِ بعد (بأولويات نسب التنفيذ التى تتراوح بين 70% - 90%)، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى والتى تعطلت لفترات طويلة، ومنها مشروع المأخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7مليون م3/يوم، ومشروع المأخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون م3/يوم، واللذان سيتم الانتهاء منهما قريبا، وتوسعات محطة مياه الشرب بالعبور وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف م3/يوم، والتى تم الانتهاء منها هذا العام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة، والمطلوب دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لمنع تفاقم أزمات المياه بالمحافظات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التى سيتم إضافتها فى حالة توفير التمويل المطلوب (8.52 مليار جنيه) 4.9 مليون م3 / يوم من 88 محطة جار تنفيذها، و1.3 مليون م3 / يوم من 60 محطة جديدة سيتم إنشاؤها.

وأوضح أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الهامة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادى تفاقم الأزمات المتوقعة بخدمة مياه الشرب بالمحافظات، وتبلغ هذه المشروعات 86 محطة بطاقة 2.7 مليون م3 / يوم، موضحا أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وهى المحافظات الأكثر معاناة وتشمل الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، وسوهاج، وسيتم الانتهاء بها من تنفيذ 34 محطة بطاقة تبلغ 1.5 مليون م3 / يوم، والمجموعة الثانية وتشمل باقى المحافظات، وسيتم الانتهاء بها من تنفيذ 52 محطة بطاقة تبلغ 1.2 مليون م3 / يوم.

وأكد الوزير على أنه تتم متابعة هذه المشروعات، والموقف التنفيذى لها على مدار اليوم، لحل العقبات المختلفة، ودفع العمل.