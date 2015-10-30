حبس عاطل هارب من أحكام قضائية ضبط بحوزته سلاح نارى بالعمرانية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس "عبد المنعم.م" 45 سنة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح نارى وهروبه من أحكام فى 15 قضية حيازة سلاح نارى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط المتهم بعدما أثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة بشأن حيازة المتهم لسلاح نارى وتهديده المواطنين وترويعهم، وأنه هارب من أحكام قضائية واجبة النفاذ، وبمواجهته اعترف بما وجه له من اتهامات، وتم تحريز السلاح المضبوط بحوزته.

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