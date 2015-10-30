القبض على عاطلين وسائق بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على عاطلين وسائق بحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش بقصد الاتجار والتعاطى.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الإدارة والأقسام بالقبض على المتهم (أ. م.ع) 29 عاطل مقيم المنايف ــ دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (350 جراما) ومبلغ مالى 1000 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

كما تم القبض على (ع. ح.أ) 22 سنة عاطل مقيم الطريق الصحراوى ــ دائرة المركز وبحوزته عدد (8) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (40 جراما)، ومبلغ مالى 25 جنيها وتليفون محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تم إلقاء القبض على (إ. أ. ع ) 59 سنة سائق مقيم الحسنية ــ شرقية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 100 جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.