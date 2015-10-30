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ضبط 105 أسطوانات غاز و1647 مخالفة مرورية فى البحيرة

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ضبط 105 أسطوانات غاز و1647 مخالفة مرورية فى البحيرة ضبط 105 أسطوانات غاز و1647 مخالفة مرورية فى البحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة أمنية مكبرة تمكنوا خلالها من ضبط 105 أسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء بإيتاى البارود.

تبين ضبط "ا.ر.ع" 27 سنه سائق ومقيم إمليط مركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع (105) أسطوانات غاز مدعمة على السيارة قيادته رقم 800104 نقل بحيرة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 26656/2015 جنح مركز دمنهور.

كما تم ضبط ( 12 ) قضية متنوعة، 4 قضايا عـدم الإعــلان عــــــن الأســـعــار، 4 قضايا مخابز مخالفة الإنتـاج، و3 قضايـا عرض لحوم مكشوفـة، وقضيـــــــة تجميع أسطوانات غاز مدعمـــــــــة.

وفى مجال تنفيذ الأحـكام تم ضبـط 10 متهمين جنـــايـة، و380 حبـــــس جــــزئـــــــى، و66 حبس مستأنــــــف، و407 غرامــات جزئيـــــة، و36 غرامـات مستأنفــة، 44 مخالـــــفات، و15505 مبالــــغ ماليـة.

وفى مجـال المخالفات المروريــة تم ضبط 1647 مخالفة متنوعة.

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