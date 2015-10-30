استدعاء الضابط المصاب فى هجوم مسلح أعلى دائرى "صفط اللبن" لسماع أقواله

قال مصدر قضائى بنيابة بولاق الدكرور، إن النيابة العامة استدعت النقيب أيمن رضا ياسين، ضابط المباحث الجنائية، الذى تعرض لإطلاق نارى من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية أعلى الطريق الدائرى بــ"صفط اللبن" للاستماع إلى أقواله حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأنها تسلمت التحريات الأولية حول الواقعة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الضابط حالته الصحية استقرت بشكل كبير، وأنه خلال أيام سيسمح له بالخروج من مستشفى الشرطة بالعجوزة، وطلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بالضابط، وتقرير الأدلة الجنائية حول نوع المقذوف المستخدم فى استهداف الضابط، لتحديد نوعية السلاح الذى استخدمه المتهمين فى تنفيذ الواقعة.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بتعرض ضابط شرطة لإطلاق النار وإصابته بطلق نارى بالفخذ أثناء استقلاله سيارته أعلى الطريق الدائرى، وكشفت التحريات أن مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على الضابط وفرا هاربين، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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