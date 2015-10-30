رئيس الحكومة اللبنانية سيدعو لجلسة حكومية لبحث أزمة النفايات

>أعلن وزير الزراعة اللبنانى أكرم شهيب أن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو فى الساعات المقبلة إلى جلسة لمجلس الوزراء للبحث فى ملف النفايات.

وأوضح شهيب - فى تصريح صحفى الليلة الماضية - أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أبلغ المعنيين أنه بالتنسيق مع "حزب الله" سيقدم موقعا لمطمر لدفن النفايات (فى المناطق الشيعية) وقد قال وزير المالية على حسن خليل القيادى فى حركة أمل إن هناك مطمرا سيكون فى تصرف مجلس الوزراء وهو مدروس من الناحية البيئية.

وكشف شهيب عن أرقام ضخمة بالنسبة للنفايات المتراكمة جراء الأزمة الحالية منها أن هناك ما يناهز الـ 100 ألف طن نفايات منتشرة من دون طمر ونحو 100 ألف طن اخرى طمرت بين البحر وجدار مطار بيروت كما أحرق ما بين 10 و12 ألف طن.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب "مشكلة النفايات حلت فى المناطق الشيعية، ولكن ظهرت فجأة مشكلة فى المناطق المسيحية.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر التقت برى قوله إن هناك اتصالات جارية لتذليل هذه المشكلة، وأصبحت أزمة النفايات هى الأساس فى عمل الدولة، نظرا لأخطارها ومضاعفاتها على البيئة وصحة المواطنين".

وذكرت النهار أن المفاوضات بشأن حل أزمة النفايات التى يقودها وزير الزراعة أكرم شهيب أفضت إلى إحياء النقاش حول خطة وزير البيئة محمد المشنوق والتى سبق لمجلس الوزراء أن أقرها أيضا لكن التطورات أطاحت بها.

وتتضمن الخطة إقامة مطمر (مدفن للنفايات) فى كل قضاء أو قضاءين .. موضحة أن حزب الكتائب (أحد الأحزاب المسيحية الكبيرة فى لبنان) اعترض على تحميل قضاءى كسروان والمتن (قضاءين مسيحيين) المسئولية الآن بعدما تحمل مطمر برج حمود الذى يقع فى منطقة مسيحية أيضا طوال 30 سنة نفايات كل لبنان، وطالبوا بأن تتحمل مناطق أخرى المسئولية ولو لسنة واحدة حتى يتم التوصل لحل نهائي.

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