برنامج الأغذية العالمى يحذر من الأوضاع المتردية فى تعز اليمنية

>أعرب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء حالة الأمن الغذائى المتردية فى مدينة تعز بغرب اليمن بعد أن أدى عدم إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية إلى المدينة إلى ترك عشرات الآلاف من الأشخاص بدون مساعدات غذائية لأكثر من شهر.

ودعا مهند هادى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تصريح أورده مركز أنباء الأمم المتحدة إلى إتاحة الوصول الآمن والفورى إلى مدينة تعز لمنع وقوع مأساة إنسانية إذ يهدد نفاد المواد الغذائية حياة الآلاف من الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد المسئول أن المواطنين هناك يعانون بالفعل من الجوع الشديد وإذا استمر هذا الوضع فإن الضرر الناجم عن الجوع لن يمكن تداركه.

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