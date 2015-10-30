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نجار مسلح يسلخ زوجته بـ"ماء النار" لخلافات بينهما فى البحيرة

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نجار مسلح يسلخ زوجته بـ"ماء النار" لخلافات بينهما فى البحيرة نجار مسلح يسلخ زوجته بـ"ماء النار" لخلافات بينهما فى البحيرة
استقبل مستشفى كفر الدوار العام بالبحيرة ربة منزل مصابة بحروق، نتيجة إلقاء ماء نار على جسدها، مما أدى لإصابتها بحروق متفرقة.

تبين حسب البلاغ الوارد من المستشفى العام لمركز شرطة كفر الدوار وصول "ح.ش.س"41 سنة ربة منزل ومقيمة مساكن المصمودى دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة إلقاء مادة كاوية "ماء نار"، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

بسؤال شقيقتها المدعوة "و.ش.س" 32 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان اتهمت زوج المصابة المدعو "خ.م.ا" 46 سنة نجار مسلح ومقيم بذات العنوان بإلقاء ماء نار على شقيقتها بسبب خلافات زوجية فيما بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر 21148/2015 جنح المركز.

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مصر 365