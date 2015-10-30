اللحمة الباردة والكفتة والكبيبة المشوية بدائل اللحوم المصنعة

بعد قرار منظمة الصحة العالمية بشأن اللحوم المصنعة واعتبارها من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالسرطان، وإطلاق "اليوم السابع" لحملة تدعم قرار منظمة الصحة العالمية، وردت العديد من أسئلة القراء تسأل عن البدائل التى يمكن تقديمها للأسرة والأبناء كبديل عن هذه الأطعمة التى يعشقونها وأفضل البدائل الرخيصة التى تتناسب مع ميزانية الأسرة الفقيرة والمتوسطة.

وحول هذا، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض البدائل للانشون والبسطرمة والهمبورجر والسجق والسوسيس واللحم المفرومة "اللحوم المصنعة"، والتى تقدم بدائل للأسر الفقيرة والميسورة الحال حسب إمكانيات كل أسرة، ومنها:

تعرف على أفضل البدائل الصحية للحوم المصنعة:

>1- يمكنك تناول اللحم الباردة المقطعة شرائح رفيعة، ويمكنك إضافة الخيار أو الطماطم والجبن.

>2- الكبيبة المشوية وليست المقلية، التى توضع فى الفرن عن طريق إضافة البرغل على اللحم المفروم الأحمر "قليل الدهن"، مع البصل والفلفل الأسود والملح، ويتم خلطهم فى الكبة وفردهم فى إناء ثم يتم وضعه فى الفرن.

3- الكفتة المشوية الغير مضاف إليها الدهون، والمكونة من نصف كيلو لحم مفروم أحمر، وبصلة متوسطة الحجم وملح وفلفل حسب الرغبة.