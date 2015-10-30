عشان البرد مبيرحمش.. اعرف أفضل أوقات تعاطى تطعيم الإنفلونزا

أنفلونزا الشتاء، أحد أهم أنواع العدوى التى تصيب نسب كبيرة من الأشخاص، بدءا من الأطفال والشباب وكبار السن، ولذا يفضل تعاطى تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل عام للوقاية من أعراض البرد ومضاعفات الأنفلونزا.

الدكتور محمد عبد الله أخصائى الأطفال نصح بضرورة تعاطى تطعيم الأنفلونزا لكل الفئات، سواء من تعانى تكرار الاصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء، أو أولئك اللذين يعانون من أدوار البرد الطويلة التى تستمر أعراضها لأكثر من 5 أيام، أو أولئك اللذين يعانى مشكلات بالجهاز التنفسى، أو ضعيفو المناعة الذاتية للجسم والذين يعانون تكرار العدوى والشكوى المستمرة من الأمراض خاصة فى الشتاء.

وبشكل عام، أوضح محمد أن تعاطى لقاح الأنفلونزا، يقى من الإصابة بها بشكل حاد أو مضاعف، لذا فهو مفيد وغير ضار تحت أى ظرف، وخاصة للأطفال فوق عمر النصف عام (6 أشهر)، وحتى أى عمر.

ومن أفضل مواعيد تعاطى القاح ضد الأنفلونزا، يفضل عندما يبدأ فصل الشتاء فى التكشير عن أنيابه، فيهيئ الشخص نفسه لتعاطى اللقاح، أى فى شهر سبتمبر، على ألا يتخطى شهر نوفمبر أى انتهاء فصل الشتاء وتقلباته، وهنا يصبح المصل بلا فعالية، ويصبح حينها الشخص معرض لتكرار العدوى والإصابة بالمستمرة.

ويوصى الأطباء وكذا منظمة الصحة العالمية بتعاطى المصل بشهرى سبتمبر أو أكتوبر، لأنها الفترة الأعلى نسبيا لانتشار الفيروس والعدوى بالإنفلونزا الموسمية، ولكن يؤكد محمد أن من فاته هذين الشهرين يمكنه اللحاق ببدائة شهر نوفمبر لتعاطيه.