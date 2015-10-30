أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدًا.. ندوة عن الانتخابات البرلمانية بحقوق المنصورة

Google+ Print
غدًا.. ندوة عن الانتخابات البرلمانية بحقوق المنصورة غدًا.. ندوة عن الانتخابات البرلمانية بحقوق المنصورة
تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة، غداً السبت، ندوة بعنوان "الانتخابات البرلمانية"، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى الساعة 12 ظهرًا، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، ويتم تنظيم الندوة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يحاضر خلالها العالم والفقيه الدستورى الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام، والدكتور شريف خاطر أستاذ القانون العام.

تأتى الندوة فى إطار خطة الجامعة لعقد العديد من الندوات التثقيفية لمختلف طلاب الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365