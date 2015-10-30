غدًا.. ندوة عن الانتخابات البرلمانية بحقوق المنصورة

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة، غداً السبت، ندوة بعنوان "الانتخابات البرلمانية"، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهورى الساعة 12 ظهرًا، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، ويتم تنظيم الندوة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يحاضر خلالها العالم والفقيه الدستورى الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام، والدكتور شريف خاطر أستاذ القانون العام.

تأتى الندوة فى إطار خطة الجامعة لعقد العديد من الندوات التثقيفية لمختلف طلاب الجامعة.