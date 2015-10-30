أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 745 مخالفة مرورية فى حملة بالفيوم

Google+ Print
ضبط 745 مخالفة مرورية فى حملة بالفيوم ضبط 745 مخالفة مرورية فى حملة بالفيوم
شنت مديرية أمن الفيوم حملة مرورية مكبرة بقيادة اللواء ناصر العبد مدير الأمن، فى إطار سياسة الوزارة بإعادة الانضباط للشارع وتفعيل الدور الأمنى وخطة المديرية فى تيسير الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية ليلا، خاصة أيام الخميس والجمعة بدائرة قسم الفيوم لظهور الكثافة المرورية بها، حيث تم ضبط المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الفورية والجزاءات الإدارية المرورية للمخالفات الصارخة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن "بإشراف القيادات الأمنية استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم".

وأسفرت الحملة عن رفع (42) حالة إشغال طريق متنوع وإزالة (20) حالة عوائق طريق وإزالة 57 حالة تجنيب وتنظيم، كما تم ضبط (21) انتظار خاطئ و(4) سيارات متروكة و(18) سيارة بدون رخصة تسيير و(26) سيارة بدون رخصة قيادة وسيارة بدون لوحات و(2) سيارة أجرة زيادة و(33) سيارة سرعة رادار و(19) دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و(28) دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و(10) دراجة بخارية بدون لوحات و(6 دراجات متروكة و(92) سحب تراخيص ر(237) تصالح فورى و(230)مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات (745).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365