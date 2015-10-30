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"الكهرباء" تطلق حملة "ماتخليش حاجة تفاجئك" لمواجهة ارتفاع سعر الفواتير

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"الكهرباء" تطلق حملة "ماتخليش حاجة تفاجئك" لمواجهة ارتفاع سعر الفواتير "الكهرباء" تطلق حملة "ماتخليش حاجة تفاجئك" لمواجهة ارتفاع سعر الفواتير
أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مبادرة عبر صفحته على التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "ماتخليش حاجة تفاجئك" لمواجهة مشاكل القراءات الخاطئة لفواتير استهلاك الكهرباء والتى تؤدى لارتفاعها وكثرة شكاوى المواطنين.

وتهدف حملة "ماتخليش حاجة تفاجئك" إلى أن يقوم المستهلك بتسجيل قراءة العداد بنفسه بشكل شهرى من خلال تطبيق إلكترونى يتم تحميله مجاناً وبدون رسوم على الهواتف التى تعمل بنظام "أندرويد".

وأوضح الجهاز أنه من خلال الخطوات التالية يمكن تسجيل قراءة العداد إلكترونياً:

-استخدم اللينك ده

- لو آيفون..... استخدم اللينك ده

- أو ادخل على الموقع ده من أى موبيل تانى أو كمبيوتر

واعمل تسجيل مستخدم جديد فى أول مرة بالإيميل بتاعك ورقم موبايلك

-خلصت تسجيل.. اختار اسم الشركة اللى انت تابع ليها

دخل بعد كده البيانات الخاصة بعدادك هتلاقيها موجودة على الفاتورة

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مصر 365

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