وزير التعليم العالى يستعيد الوجوه القديمة بعد خروجها على المعاش

فى الوقت الذى يوجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستعانة بالكوادر الشبابية ودمجهم فى العمل العام، نجد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يلجأ لطريقة أخرى وهى استعادة الوجوه القديمة التى خرجت على المعاش ويعينها فى وظيفة مستشارين له ورؤساء القطاعات.

واستعاد وزير التعليم العالى، الدكتور جمال نوارة، أمين مجلس الجامعات الخاصة بعد خروجه على المعاش، ليشغل وظيفة عضو بلجنة القبول بالجامعات الخاصة، حيث كشفت مصادر مقربة من "الشيحى"، أن "نوارة" يعد صديقا شخصيا للوزير وشريكا له فى أعمال سابقة قبل توليه منصب الوزير.

واستعان "الشيحى"، بالدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والذى خرج على المعاش أيضا ليعمل مستشارا ماليا للوزير، كما أصدر وزير التعليم العالى قرارا وزاريا بتعيين منال كمال وكيل الوزارة للشئون الثقافية السابق، التى خرجت على المعاش شهر سبتمبر الماضى، "مستشار ب" بدرجة رئيس قطاع، لقطاع البعثات والشئون الثقافية بالوزارة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى أن الوزير استعاد منال كمال بعد خروجها على المعاش لتكون مساعدة للدكتور حسام الملاح، رئيس قطاع البعثات وذلك لقلة خبرته بشئون القطاع لتخصصه فى طب الأسنان وليس العلاقات الثقافية، حيث إنه تم تعيينه بالمنصب لكونه مقربا من الدكتور السيد عبد الخالق الوزير السابق، ولم يتخذ الوزير الحالى أى قرارات بخصوص إعادة هيكلة الوظائف بالوزارة كما أعلن من قبل.