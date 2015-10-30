فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. الاثنين المقبل

أعلن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعات، والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، على أن تنتهى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويأتى ذلك بناء على التزام الوزارة ببدئها فى أول 8 أسابيع من العام الدراسى، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وقرر الوزير، فتح باب الترشح للانتخابات يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين فى 3 نوفمبر، وتلقى الطعون فى 4 نوفمبر المقبل، ويتم فحصها فى اليوم التالى 5 نوفمبر، لتعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى 8 نوفمبر القادم.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من 9 إلى 15 نوفمبر القادم، لتبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالكليات فى 16 نوفمبر، والإعادة فى 17 نوفمبر حال تساوى الأصوات، وفى اليوم التالى 18 نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد، وفى 22 نوفمبر انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وفى 24 من الشهر نفسه انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وتبدأ انتخابات المرحلة الثانية فى 29 نوفمبر لانتخاب الأمين، والأمين المساعد للجنة الرياضية العليا، وانتخاب الأمين، والأمين المساعد للجنة الاجتماعية العليا، والثقافية العليا، ولجنة الأسر العليا، على أن يتم فى 1 ديسمبر المقبل انتخاب الأمين والأمين المساعد للجنة الجوالة، ولجنة النشاط العلمى، ولجنة النشاط الفنى، على أن يتم انتخاب رئيس ونائب الاتحاد وتشكيل المكتب التنفيذى يوم 3 ديسمبر المقبل.

وأجرت وزارة التعليم العالى تعديلات على اللائحة المالية والإدارية لاتحادات الطلابية الصادرة، وجاء من ضمن بنود التعديل، أن يشترط بالمرشح أن يكون مستجدا ومصرى الجنسية ومسددا للرسوم، وأن يكون له نشاط طلابى ملحوظ فيما عدا طلبة السنة الأولى، وألا يكون قد وقعت عليه جزاءات تأديبية، وأن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى.

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