ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بدائرة مركز بنها.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز بنها بالقليوبية، مفادها قيام كل من "محمد.ح. أ.ع" وشهرته "مشرط"، 28 سنة عاطل ومقيم ميت العطار – دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد 8 قضايا (مخدرات، سلاح، ضرب)، آخرها القضية رقم 25627 جنح مركز الباجور منوفية لسنة 2014م – مخدرات، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 10152 جنح قسم بنها لسنة 2010م – تبديد، حصر رقم 6350 لسنة 2010م، الحكم غيابى شهر.

و"أحمد.ا.ع"، 18 سنة، عاطل ومقيم الرملة – دائرة المركز المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 12 جنايات أحداث مركز طوخ لسنة 2013م – مخدرات، الحكم السجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه بجلسة 18/1/2014م.

و"علاء.ف.م" وشهرته "علاء الفلس"، 25 سنةـ عاطل ومقيم ميت العطار – دائرة المركز السابق اتهامه فى 4 قضايا (مخدرات)، آخرها القضية رقم 11034 جنايات مركز بنها لسنة 2015م – مخدرات المطلوب ضبطه وإحضاره فيها بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة ويحوزون أسلحة نارية وذخائر بقصد حماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط الأول والثانى وفر الثالث هارباً، وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 35999 بخزينتها و10طلقة من العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جرامًا و 2 هاتف محمول و 3 دراجة بخارية.

وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.