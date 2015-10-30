الأسبوع المقبل.. وزير العدل يجتمع بمساعديه لبحث أهم ملفات الوزارة

يعقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعا بجميع مساعديه، الأسبوع المُقْبِل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لتناول أهم الملفات والنشاطات الخاصة بكل قطاع، وأهمها قطاعات الكسب غير المشروع، والتعاون الدولى، وحقوق الإنسان، وإدارة تأمين القضاة.

ويستعرض الاجتماع أحوال القضاة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، واستعدادات غرفة عمليات الوزارة للمرحلة الثانية، وكيفية تأمين القضاة على الوجه الأمثل.

ويستعرض اللقاء آخر ما توصلت إليه دعوة المستشار أحمد الزند، لأصحاب القضايا بجهاز الكسب غير المشروع من رجال الأعمال، للتصالح مع الدولة، والإحصائيات الخاصة الصادرة بهذا الشأن حتى الآن.