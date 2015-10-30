أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأسبوع المقبل.. وزير العدل يجتمع بمساعديه لبحث أهم ملفات الوزارة

Google+ Print
الأسبوع المقبل.. وزير العدل يجتمع بمساعديه لبحث أهم ملفات الوزارة الأسبوع المقبل.. وزير العدل يجتمع بمساعديه لبحث أهم ملفات الوزارة
يعقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعا بجميع مساعديه، الأسبوع المُقْبِل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لتناول أهم الملفات والنشاطات الخاصة بكل قطاع، وأهمها قطاعات الكسب غير المشروع، والتعاون الدولى، وحقوق الإنسان، وإدارة تأمين القضاة.

ويستعرض الاجتماع أحوال القضاة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، واستعدادات غرفة عمليات الوزارة للمرحلة الثانية، وكيفية تأمين القضاة على الوجه الأمثل.

ويستعرض اللقاء آخر ما توصلت إليه دعوة المستشار أحمد الزند، لأصحاب القضايا بجهاز الكسب غير المشروع من رجال الأعمال، للتصالح مع الدولة، والإحصائيات الخاصة الصادرة بهذا الشأن حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365