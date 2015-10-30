كيرى يدين الهجوم على مخيم لمنظمة "مجاهدى خلق" بالعراق

>أدان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بشدة الهجوم على مخيم الحرية التابع لمنظمة مجاهدى خلق فى ضواحى بغداد والذى اسفر عن مقتل واصابة عدد من سكان المخيم.

واعرب كيرى فى بيان اصدرته الخارجية الامريكية عن تعازيه لاسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وقال كيرى ان الولايات المتحدة على اتصال بكبار المسئولين العراقيين لضمان توفير كافة المساعدات الطبية والعاجلة للمصابين. وحث كيرى الحكومة العراقية على اتخاذ مزيد من الاجراءات الامنية لحماية سكان المخيم الذى تديره منظمة مجاهدى خلق الايرانية المعارضة والبحث عن مرتكبى الهجوم ومحاسبتهم وفقا لالتزاماتها بمقتضى الاتفاق الذى ابرمته مع الامم المتحدة عام 2011.

واضاف ان الولايات المتحدة تجرى حاليا مشاورات مع الحكومة العراقية للتحقق من كافة ملابسات الهجوم على مخيم الحرية الذى يعيش فيه اعضاء منظمة مجاهدى خلق الايرانية.