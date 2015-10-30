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وزير الثقافة يعزي الظاهري في وفاة ابنه

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الرياض - واس

    قدم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي العزاء للشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري في وفاة ابنه عقيل - رحمه الله -، داعياً الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وشكر الشيخ أبو عبدالرحمن الظاهري، وزير الثقافة والإعلام على عزائه ومواساته، وسؤاله عن صحته، سائلا الله أن لا يريه أي مكروه.

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