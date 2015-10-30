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جائزة الشيخ محمد بن صالح تشارك في معرض الملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة

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جائزة الشيخ محمد بن صالح تشارك في معرض الملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة جائزة الشيخ محمد بن صالح تشارك في معرض الملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة

    شاركت جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في المعرض المصاحب للملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، ونظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد آل سعود الخيرية بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود برعاية "الرياض" إعلامياً.

وأوضح المشرف العام على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والابداع في التربية الخاصة د. ناصر الموسى بأن الجائزة تشارك في المعرض المصاحب للملتقى بجناح حيث تعرض فيه أعمال الجائزة وأهدافها وسيرة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان، كما يتم التعريف بالجائزة وأهدافها وأعمالها للزائرين والزائرات ويتم أيضا توزيع بروشور الجائزة عليهم مؤكدا أن للجائزة دورا مهما وعظيما في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية الخاصة وفي المشاركة المجتمعية حيث تبذل الأستاذة جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان قصارى جهدها مع فريق العمل في الجائزة للوصول إلى الأهداف العظيمة التي أسست من أجلها الجائزة .

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية بالجائزة والمشرف على الجناح الأستاذ محمد العكاش أن الجائزة دأبت منذ تأسيسها على المشاركة المجتمعية وخدمة ذوي الإعاقة وذلك لتحقيق أهدافها التي تتمثل في الاهتمام بذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم، إضافة إلى تواصل أعمال الشيخ محمد بن صالح بن سلطان الخيرية واستمرارها في دعم جميع فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة. وأضاف بأن جناح الجائزة حاز على إعجاب الزائرين والزائرات لما تضمنه من كتيبات وبروشورات توضح أهداف الجائزة وأعمالها خلال مسيرة ال 12 عاماً، كما ضم عددا من لوحات الفائزين والفائزات خلال دورات الجائزة.

كما قام الأستاذ العكاش بشرح واف عن الجائزة وسيرة الشيخ محمد بن صالح رحمه الله لزوار المعرض.

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