اللواء الخليوي: ابتعدوا عن كل ما يمكن أن يخدش حياة الفرد وسمعته

وجه مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي خريجي الدورة التأهيلية ال "45" من فترة الاستجداد أن يكونوا على الدوام عند حسن ثقة ولاة الأمر وأوصاهم بالسلوك الحسن والابتعاد عن كل ما يمكن ان يخدش حياة الفرد وسمعته.

ونوه الخليوي بتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للكلية، وقال: اننا نحتفل بكم لبنة من اللبنات التي ستنضم للذود والدفاع عن الوطن، شاكراً كافة أركان الكلية الذين شاركوا وأسهموا وقدموا وأعطوا من جهدهم للمتدربين.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بحفل تخريج الدورة التأهيلية ال"45" من فترة الاستجداد، الذي نظمته الكلية ظهر أمس، وقلد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية رتباً لضباط الصف من الطلبة، وسلم بهذه المناسبة شهادات وهدايا للمتفوقين والبارزين في الدورة.