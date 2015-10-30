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مرور القاهرة يحرر 70 ألف مخالفة انتظار خاطئ خلال 20 يوما

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مرور القاهرة يحرر 70 ألف مخالفة انتظار خاطئ خلال 20 يوما مرور القاهرة يحرر 70 ألف مخالفة انتظار خاطئ خلال 20 يوما
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خلال حملاتها المرورية على مدار الـ20 يومًا الماضية، من تحرير 90 ألف و381 مخالفة انتظار خاطئ، وتكبيل سيارات بـ"الكلابش" بشوارع متفرقة بالعاصمة، والتصالح فى 11 ألف و207 مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، من حملاتها المرورية لرصد المخالفات بشتى أنواعها ومتابعة الحالة الأمنية بكافة المحاور لإزالة أى عوائق مرورية.

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