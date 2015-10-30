اللحوم المفرومة مجهولة المصدر تصيبك بالسرطان

أثبتت الكثير من الدراسات والضبطيات التى تحدث لمصانع بير السلم أن اللحمة المفرومة مجهولة المصدر أو المغلفة، يضاف إليها الألوان الصناعية والتوابل منتهية الصلاحية أثناء تصنعها، وذلك لإعطائها الطعم واللون الأحمر كبديل للحم.

وأكدت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية أن هذا النوع من اللحوم لا يحتوى على "أى لحم"، ولكنه يحتوى على بقايا الحيوانات ولذا يتم وضع هذه الألوان والتوابل أثناء تصنيعه ويكون معظمها منتهى الصلاحية.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن استخدام الألوان الصناعية فى الطعام والتوابل منتهية الصلاحية، من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالسموم الفطرية والتسمم الغذائي، وذلك يكون كمرحلة أولى.

وتشير أخصائية التغذية العلاجية، أن وضع الألوان الصناعية والتوابل منتهية الصلاحية على الأطعمة، من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تعرض الصحة العامة للكثير من الأضرار، ومنها الإصابة بالسرطان كالقولون والمعدة، والتهاب فى القولون العصبى.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند شرائك للحم المفروم يجب أن تفرم أمامك، والاهتمام بنوعيتها، أو يفضل أن تفرم فى المنزل فى الكبة ذات السكين الحامي، وهذا يعد من أضمن الأشياء التى تجنبك الإصابة بالأمراض.