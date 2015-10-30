رئيس وحدة الإدمان بالعباسية: حقن المخدرات تسبب الإصابة بالفيروسات الكبدية

أوضح الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من نصف متعاطى المخدرات عن طريق الحقن يعانون من الإصابة بالفيروسات الكبدية الخطيرة b ، و c ، وهى نسبة خطيرة تكشف مدى خطورة تعاطى المخدرات بشكل عام، وعن طريق الحقن بشكل خاص.

ووفقا لما أكده رئيس وحدة الإدمان، فلا توجد حتى الآن دراسة أو بحث شامل يتناول هذا الشق من مرضى الكبد فى مصر، نتيجة الكثير من الأسباب، والتى أرجعها – من وجهة نظره- إلى ضعف القاعدة البحثية فى مصر بشكل عام، وانعدام القدرة على حصر مرضى الكبد وفيروساته بشكل دقيق ومتقن، إضافة لتسليط الاهتمام على مرضى الكبد بشكل عام، دون النظر لمسببات المرض و من أهمها تعاطى المخدرات عن طريق الحقن المشترك، كذلك يجهل الكثير من المدمنين إصابتهم بالفيروسات الكبدية ويتم اكتشافها بالصدفة البحتة عند فحصه من قبل مراكز الادمان والوحدة بمستشفى العباسية، وإجراء التحاليل التى تظهر إيجابية وتأكيدها من قبل معامل وزارة الصحة، كل هذه العراقيل تقف أمام إجراء بحث شامل لنسب الإصابة بفيروسات الكبد من خلال حقن المخدرات.

وتنتقل فيروسات الكبد بنوعيها الأبرزB ، وC ، حسب تأكيد الدكتور عبد الرحمن، من خلال تشارك أكثر من مدمن فى حقنة واحدة لتعاطى المخدرات، إضافة إلى تأثير الإدمان على الانتباه والتركيز لدى المدمن مما يؤدى به إلى الرغبة فى تعاطى حصته اليومية من المخدرات دون التركيز فى أداة التعاطى ذاتها.