محافظ كفر الشيخ:كل يوم أحول قضيتى فساد للتحقيق الإدارى أو النيابات المختلفة

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن كم قضايا الفساد كبير بالمحافظة، مشيراً أنه يحول يومياً ما بين قضية أو قضيتى فساد، إما للتحقيق فى الشئون القانونية بالمحافظة، أو تحويلها للنيابة العامة أو للنيابة الإدارية.

وأضاف حمدى لـ"اليوم السابع"، أن من يثبت اتهامه نعلنه على الملأ دون تردد مثل قضية مدرسة الحامول الثانوية التى ثبتت فيها الفساد ونجاح الطلاب بدون وجه حق، وهى قضية فساد فجة، مشيراً إلى أن هناك مخالفات عدة منها مخالفات على المبانى ومخالفات التموين، وموظفون مخالفون ارتكبوا وقائع فساد، وهى قضايا متعددة.

وأضاف، أن التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة يبذل مجهودًا كبيرًا، ويعمل بشكل يفوق الخيال، مؤكداً أنه يصرف له مكافآت نتيجة للجهد المبذول وقضايا الفساد التى يتم اكتشافها.