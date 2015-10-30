"طارق عمارة" رئيسًا لمجلس الآباء والمعلمين بكفر الشيخ بالتذكية

عقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفر الشيخ اجتماعًا طارئًا، مساء أمس الخميس، بقاعة نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ برئاسة أحمد الشربينى نقيب المعلمين بكفر الشيخ أكبر الأعضاء سنًا، وحضور الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتم اختيار الدكتور طارق عمارة وكيل المعهد العالى للخدمة الاجتماعية رئيسًا للمجلس، وأحمد جعفر وكيلاً لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وطارق خطاب مراقبًا ماليًا للمجلس، وعقب إجراء الانتخابات ترأس الاجتماع الدكتور طارق عمارة بأمانة سر بسيونى غانم الموجه العام.

وقال الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، إن المجلس ناقش خطط الأنشطة المختلفة، وتم اعتمادها وتشكيل لجنة لبحث آليات تدبير أموال لأجور العمال، للحفاظ على مخصصات الأنشطة.

وأضاف، أنه طالب من أعضاء المجلس حصر المشكلات المتعلقة بإداراتهم لبحثها فورًا، وإعادة النظر فى العجز والزيادة فى المعلمين بالمدارس.

وأشار أحمد الشربينى نقيب المعلمين بمحافظة كفر الشيخ وعضو المجلس، إلى أن الأعضاء توافقوا على تنشيط المجلس فى هذه الفترة الهامة من العام الدراسى، بضخ دماء جديدة فكان اختياره بالإجماع للدكتور طارق عمارة رئيساً للمجلس.

وأضاف، أن مسئوليات المجلس تقتضى بحث المعوقات والمشكلات التى تبرز فى بداية العام الدراسى ولمتابعة تنفيذ قراراته السابقة، ورأى المجلس ضخ دماء جديدة للنهوض بالأعباء الكثيرة التى تواجه العملية التعليمية.

وقال الشربينى، إن أعضاء المجلس تعاهدوا على دعم العملية التعليمية والنهوض بها بكل أفكارهم وطاقاتهم الإيجابية، وقدموا الشكر والتقدير للدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم، على جهودها الكبيرة التى تبذلها فى الرقى والنهوض بالعملية التعليمية فى المحافظة.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اختيار الدكتور طارق عمارة فى بداية العام الدراسى سيكون داعماً للعملية التعليمية ومكملاً للدور الذى تقوم به مديرية التربية والتعليم، ليتحمل كل منا مسئولياته تجاه الطلاب.

وأضافت، أن أهم ما ميز الاجتماع، أن نقابة المعلمين ومديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء فى حالة توافق لخدمة العملية التعليمية، لبدء عهد جديد من التعاون بين الأضلاع الثلاثة.