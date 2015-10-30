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بالصور.. "مصر العطاء" تزور المناطق المنكوبة بالإسكندرية وتقدم الدعم لهم

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قامت مؤسسة " العطاء" الخيرية بمحافظة الإسكندرية بحصر حجم الأضرار والتلفيات لمساكن الأسر المنكوبة من جراء السيول الأخيرة، حيث قام فريق عمل من المؤسسة بزيارة ميدانية على مدار اليومين الماضيين لمنطقة سوق السمك بأبو قير ومنطقة أبو سليمان ومنطقة غبريال بعزبة دانة، وهى أكثر المناطق فقرًا وتضررًا فى الإسكندرية.

كما أعلنت المؤسسة عن قيامها بتقديم بعض المساعدات الطبية والمادية لتلك الأسر لتقليل الأضرار الواقعة عليها، وفتحت باب التبرعات على حساباتها من أجل مساعدة هؤلاء المتضررين.

كما نقل أعضاء المؤسسة استغاثة أهالى منطقة غبريال بشارع صلاح سالم للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، مطالبة إياها بضرورة توجه سيارة شفط لهناك، حيث تغرق المنطقة من جراء السيول حتى الآن، ولم يتحرك أحد لإنقاذ الأهالى من المياه التى أغرقت منازلهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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