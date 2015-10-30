12 مرشحًا حزبيًا ينافسون 10 مستقلين على 3 مقاعد بزفتى

تشهد دائرة زفتى التى تضم 176 لجنة و327960 ناخبًا منافسة قوية بين 22 مرشحًا على مقاعد البرلمان الثلاثة.

ويتنافس 11 حزبًا، هم أحزاب المصريين الأحرار ومستقل وطن والوفد وحماة الوطن والريادة والمحافظين والسلام الديمقراطى والمصرى الديمقراطى والنور السلفى والحركة الوطنية ومصرى بلدى، والذين دفعوا بـ12مرشحًا، أمام 10 مرشحين مستقلين، لحصد مقاعد الدائرة الثلاثة، بينما لم تدخل أى سيدة فى المنافسة على مقاعد الدائرة.

ويتنافس أحمد فودة نصير رجل الأعمال ورئيس لجنة تنمية الموارد بنادى الزمالك، والذى يعتمد على شعبيته فى الدائرة وخوضه جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشورى السابق وخدماته لأبناء الدائرة، ويتنافس بقوة معه محمد سلامة الجوهرى لواء سابق ابن قرية دهتورة والمرشح عن حزب المصريين الأحرار، كما يدخل فى المنافسة رفعت داغر عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والذى كان ممثلاً عن الفلاحين، وكان يشغل منصب عضو مجلس محلى.

ويشارك فى السباق محمد مصطفى شتا، والذى دفع به حزب"حماة الوطن" لخوض الانتخابات على مقعد من مقاعد الدائرة الثلاثة، والدكتور مصطفى راغب أبو زيد عن حزب الحركة الوطنية والذى كان يشغل مدير مستشفى زفتى السابق ابن عم الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق، ورئيس المجلس العالمى للمياه ابن قرية نهطاى.

ودفع حزب الوفد بمرشح وحيد وهو ربيع حامد ربيعـ للمنافسة على أحد مقاعد الدائرة الثلاثة، فيما دفع حزب مستقبل وطن بمحمود عبد الله أبو حسين نجل البرلمانى الأسبق عبد الله أبو حسين أبن قرية شبراملس ذات الثقل الانتخابى الكبير والكتلة التصويتية الكبيرة، كما دفع حزب النور السلفى بمرشح واحد وهو ماهر عبد الجواد، على أمل الفوز بأحد المقاعد للدخول إلى البرلمان، كما يتنافس النائب السابق ماهر سيد أحمد شحاتة "مستقل" على المقاعد الثلاث.

ويدخل السباق كل من أمين حازم شفيق"مستقل"، محمد طه بلكيمى "مستقل"، أحمد سعيد شحاتة عن حزب "المحافظين"، عماد عبد المقتدر شاهين "مستقل"، صبرى عبده جاد عن حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، حمدى إبراهيم سالم عن "حزب السلام الديمقراطى"، ومحمد يحيى عبد السلام "مستقل"، وسعد عبد الحميد السنطيل "مستقل" جمال عوض الشهابى "مستقل"، وسامح مصطفى قاسم "مستقل"، محمد توفيق محمد توفيق عن حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، ومحمد هانى شرف الدين عن حزب "الريادة".