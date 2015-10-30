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صرف مساعدات لأسر 11 صيادًا من المفقودين فى ليبيا

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صرف مساعدات لأسر 11 صيادًا من المفقودين فى ليبيا صرف مساعدات لأسر 11 صيادًا من المفقودين فى ليبيا
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه قرر صرف مساعدات مالية لأسر 11 صيادًا من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، الذين غرقوا فى مياه البحر المتوسط فى المياه الإقليمية الليبية الشهر الماضى، لتعرض الزوراق التى كانوا يستقلونها لنوة بحرية.

وأضاف حمدى لـ"اليوم السابع"، أنه وجه خطابًا لمدير عام الشئون الاجتماعية بموافقته على صرف تعويضات لأسر الصيادين، وأنه يتابع أحوالهم.

يذكر أن 29 صيادًا مصريًا غرقوا فى مياه البحر المتوسط منهم 11 من قرية برج مغيزل، عندما توجهوا للعمل فى ليبيا عبر مركب صيد، وقد أنزلتهم فى زوارق وتعرض الصيادون لنوة وغرقوا إلا أربعة فقط اتصلوا بذويهم وأبلغوهم عن غرق الصيادين الـ29، ولم يتم انتشال جثثهم لصعوبة انتشالها، وعندما عادت مركب الصيد التى كانوا يستقلونها من ألقى القبض على طاقم المركب الـ17، وتم حبسهم على ذمة القضية لثبوت خروجها بطريقة غير شرعية.

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مصر 365

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