قائد القوات البحرية:إغراق"إيلات"غير استراتيجيات العالم فى التكتيك البحرى

قال اللواء أركان حرب أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، إن عيد القوات البحرية يوافق 21 أكتوبر، وهو اليوم الذى تمكنت فيه القوات البحرية من إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" عام 1967، بعد محاولتها اختراق المياه الإقليمية المصرية متجهة نحو القاعدة البحرية فى بورسعيد.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، على متن الفرقاطة "فريم" ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية MBC مصر، أن شباب الوحدات الموجودة بداخل قاعدة بورسعيد البحرية كان لديهم غضب لما تقوم به المدمرة الإسرائيلية تجاه مصر، فطلبوا من قيادة القوات البحرية أن يقوموا بتنفيذ ضربة ضد "إيلات"، فطلبت الأخيرة من القيادة السياسية هذا الأمر فوافقت، وخرج لنشين من لانشات الصواريخ فأطلقوا صاروخين سطح على المدمرة الإسرائيلية ودمروها فى المياه الإقليمية المصرية.

وكشف اللواء أركان حرب أسامة ربيع، عن وجود صعوبة فنية فى تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، حيث كان المرة الأولى التى يتمكن فيها لنش صواريخ من تدمير مدمرة بهذا الحجم، وهو أمر لم يحدث فى كل الحروب العالمية البحرية من قبل، وكانت هذه المعركة نقلة نوعية غيرت من استراتيجيات العالم فى التكتيك البحرى.

وأوضح قائد القوات البحرية، أن المدمرة الإسرائيلية "إيلات" كانت تخترق المياه الإقليمية المصرية بكل سخط وغرور بعد حرب 1967، لاعتقادهم أن مصر لن تستطيع فعل شىء، ولكن عند تدمير المدمرة أعيدت الثقة لقوتنا البحرية والقوات المسلحة، وأيضًا أعيدت الثقة للشعب المصرى فى قواته المسلحة.