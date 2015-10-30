قائد القوات البحرية: "ميستيرال" إضافة لقواتنا والتدريب عليها خلال شهرين

قال اللواء أركان حرب أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، إن انضمام حاملة الطائرات الفرنسية "ميستيرال" للقوات البحرية المصرية، حدث يتم لأول مرة فى الدول العربية والشرق الأوسط، وهى إضافة عالية للوحدات المصرية نظرا لما لديها من القدرات والإمكانيات ومنظمات القيادة والسيطرة والرادارات وأدوات الإنذار، ما يسمح لها تنفيذ مهام قتالية خارج المياه الإقليمية.

وأضاف "ربيع" خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، على متن الفرقاطة "فريم" ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن "ميستيرال" تنفذ عمليات انزال بحرى لمعاونة القوات البرية وتنقل أيضا قوات أخرى خارج حدود البلاد، ويمكن استخدامها كمراكز للقيادة والسيطرة لوحدات أخرى كثيرة سواء بحرية أو برية فى منطقة معينة، فضلا عن الدعم اللوجستى فى الدول المنكوبة فى مهام مثل إجلاء الرعايا، لافتا إلى وجود مستشفى كبير يضم غرفتين للعمليات وغرفة إفاقة و69 سريرا للمرضى داخل "ميسيرال".

وأوضح قائد القوات البحرية، أنه سيتم التدريب على حاملات المروحيات "ميستيرال" خلال شهرين، مؤكدا أن هذه القطع البحرية مجهزة للبقاء فى المياه لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، لافتا إلى وجود تنسيق بين القوات البحرية والجوية والبرية فى الأعمال المشتركة طبقا للمهمة التى سيتم تنفيذها.

وحول التهديدات القائمة التى تواجه مصر، كشف اللواء أركان حرب أسامة ربيع، أنها تتمثل فى الحدود سواء من تهريب سلاح أو إرهابيين أو هجرة غير شرعية أو مخدرات، مؤكدا أن القوات البحرية تقوم بعمليات عزل من الساحل والبحر لأى تكفيريين إرهابيين يخرجوا من البر أو أى إمداد لوجستى لهم من البحر.