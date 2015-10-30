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تداول فيديو يرصد انتهاك جثث الموتى ونبش القبور بمدافن المنارة بالإسكندرية

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تداول فيديو يرصد انتهاك جثث الموتى ونبش القبور بمدافن المنارة بالإسكندرية تداول فيديو يرصد انتهاك جثث الموتى ونبش القبور بمدافن المنارة بالإسكندرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يكشف قيام مواطنين بالتعامل مع الموتى بطريقة غير إنسانية بمدافن المنارة بمحافظة الإسكندرية، حيث رصد أحد المواطنين عبر فيديو التقطه بهاتفه المحمول، بطريقة مفاجئة، لحظة العبث بجثث الموتى، وتفريغها من أماكنها الخاصة بها إلى مقابر أخرى، وتراص الجثث فوق بعضها البعض، دون مراعاة حرمات الموتى.

ويرصد الفيديو مواجهة بين أحد المواطنين والقائمين على انتهاك الحرمات، والذين حاولوا تبرير موقفهم بأنهم يقوموا بتنظيم جثث الموتى الخاصة بإحدى الجمعيات فوق بعضها البعض، دون الرجوع لأصحابها أو عرض الرأى عليهم.

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مصر 365

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