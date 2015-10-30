حظك اليوم برج الأسد السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: يوم إيجابى لأنه خالٍ من الظروف الضاغطة، وبالتالى تسود يومك أجواء لطيفة ومشجعة ومريحة على مختلف الأصعدة.

عاطفيًا: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعانى ضغوطًا عاطفية قوية، بل حاول التقرب منه ومساعدته للتخلص منها.

صحيًا: تسير الأمور على نحو جيّد جدًا، تمارس رياضتك المفضل وتذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تجد أن هناك تعارضًا مستمرًا لأفكارك من قبل الآخرين، خاصة الأفكار التى تتعلق بحياتك ووضعك العاطفى فى الوقت الحالى. أسلوبك العدوانى قد يجعل البعض ينظر إليك على أنك أدنى منه أو لا تستحق التقدير أو الانتباه.