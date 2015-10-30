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حظك اليوم برج الجدى السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج الجدى السبت 31/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.

عاطفياً: يوم هادىء عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة.
>صحيًا: السير فى مخطط ترفيهى يبقى الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل.

توقعات علماء الفلك:


>حاول ألا تكون متهورًا أو متسرعًا اليوم، هذا اليوم هو أحد الأيام التى تشعر فيها أحيانًا بالتوتر والقلق وأن كل شىء لا يسير كما خططت له، حاول أن تبذل كل جهدك حتى تخرج من هذه الأزمة سريعًا، واسع إلى ممارسة رياضتك المفضلة فى المساء.

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مصر 365

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