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حظك اليوم برج الحوت السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 31/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفيًا: الارتجال فى التعامل مع الشريك قد يخلق نوعًا من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبررة.

صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضى ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهى تمنحك الاستفادة الكاملة.

توقعات علماء الفلك:


>كن حريصًا فى تعاملاتك اليوم، ربما تميل إلى الاهتمام بعملك أكثر من أمورك الشخصية فتأكد أنك تستفيد من الطاقة التى تتمتع بها بقدر الإمكان، البداية الخاطئة فى أى مشروع بالتأكيد ستؤدى فى النهاية إلى مشروع فاشل ونتيجة غير جيدة.

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مصر 365

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