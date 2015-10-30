حظك اليوم برج الدلو السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكر جيدًا قبل أى تصرف يمكن أن تندم عليه لاحقًا.

عاطفيًا: لا تدع الأنانية تتحكم فى تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة.

صحيًا: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب.

توقعات علماء الفلك:

>أن تحارب أو لا تحارب هذه هى قضيتك اليوم، فأنت شخص حساس وعاطفى جدًا وتميل إلى تشجيع من حولك على العمل والكفاح، ولكن تشعر فى بعض الأوقات أنك خجول، يجب ألا تتصرف بطريقة متهورة أو عدوانية.>كلمات متعلقة :>الوصف :