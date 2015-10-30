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حظك اليوم برج الحمل السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج الحمل السبت 31/10/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: تبحث عن مصادر مالية جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعدًا للمرحلة المقبلة التى تتطلب منك الكثير من الصبر.

عاطفيًا: العقدة تكمن فى صعوبة التواصل مع الشريك وفى عدم القدرة على التقرب منه، كف عن إلقاء الكلمات جزافًا ومن دون تحفظ.

صحيًا: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك فى حالة من الترنح نهارًا ويدفعك إلى عدم التركيز فى العمل.

توقعات علماء الفلك:


>إنه يوم مثمر تستطيع فيه أن تحقق كل ما تريد فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح، ستكتشف أن لديك طاقة غير عادية وحماسًا مختلفًا عن أى يوم مضى يساعدك على الانتصار على أى عدو واجتياز أى مصاعب، ربما تشعر أنك عدوانى أكثر من المعتاد فكن حذرًا.

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مصر 365

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