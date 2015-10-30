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حظك اليوم برج العذراء السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 31/10/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًا: العدائية تولد خلافات غير مبررة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر فى بعض القرارات قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعًا معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذى يتفهمك ويستوعبك.

صحيًا: خفف تنقلاتك فى السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشى أو بصعود الدرج.

توقعات علماء الفلك:


>أنت حريص اليوم على إتمام مشاريعك التى بدأت العمل فيها خلال الفترة الماضية، اليوم هو الأنسب والأفضل على الإطلاق لكى تثبت للآخرين أنك تتحمل المسئولية، حاول مساعدة من حولك بقدر الإمكان ودعمهم بعيدًا عن أن يكون ذلك على حساب صحتك ومصلحتك الشخصية.

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مصر 365

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