حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: تبحث عن مصادر مالية جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعدًا للمرحلة المقبلة التى تتطلب منك الكثير من الصبر.

عاطفيًا: العقدة تكمن فى صعوبة التواصل مع الشريك وفى عدم القدرة على التقرب منه، كف عن إلقاء الكلمات جزافًا ومن دون تحفظ.

صحيًا: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك فى حالة من الترنح نهارًا ويدفعك إلى عدم التركيز فى العمل.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الثور:

>إنه يوم مثمر تستطيع فيه أن تحقق كل ما تريد فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح، ستكتشف أن لديك طاقة غير عادية وحماسًا مختلفًا عن أى يوم مضى يساعدك على الانتصار على أى عدو واجتياز أى مصاعب، ربما تشعر أنك عدوانى أكثر من المعتاد فكن حذرًا.>مهنيًا: ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظًا ومتأنيًا أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها.

عاطفيًا: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أمورًا جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح فى العلاقة.

صحيًا: لا تناور ولا تتهرب من مسئولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>تشعر أنك قلق إلى حد ما اليوم، وربما يكون من المستحيل الشعور بالراحة والهدوء والاستقرار بسهولة، قد تتعرض لعدد كبير من المشكلات الغريبة فى آن واحد، ولسوء الحظ لن يقدر من حولك الظروف التى تمر بها.>مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيدًا فى كل المجالات اليوم، وخصوصًا على الصعيد المهنى.

عاطفيًا: دفاتر الماضى مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات التى تبعدك عنه خلال الفترة المقبلة.

صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء فى الذهن.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج السرطان:

>تتميز بقلب حنون خاصة اليوم وتشعر أن مهمتك اليوم هى إسعاد كل فرد فى محيطك ورسم البسمة على وجوه الآخرين، إذا حاولت أن تحقق ذلك بالفعل سيقدر من حولك جهودك فى يوم مثل هذا، مجاملاتك وتشجيعك وتحفيزك لمن حولك سيكون لصالحك ولصالح الآخرين.>مهنيًا: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح فى عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شىء أكيد.

عاطفيًا: خذ الاحتياط اللازم من تفجر وضع عائلى، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحملك.

صحيًا: إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وتقيدت بالمواعيد المحددة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الأسد:

>ربما تشعر برغبة شديدة فى الاستيقاظ مبكرًا هذا اليوم والخروج من المنزل، لا تتردد فى تنفيذ هذه الرغبة، اذهب إلى عملك فى وقت مبكر حتى تنجز أعمالك فى فترة الصباح حيث تتميز فيها بالنشاط والهمة والعزيمة.>مهنيًا: يوم إيجابى لأنه خالٍ من الظروف الضاغطة، وبالتالى تسود يومك أجواء لطيفة ومشجعة ومريحة على مختلف الأصعدة.

عاطفيًا: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعانى ضغوطًا عاطفية قوية، بل حاول التقرب منه ومساعدته للتخلص منها.

صحيًا: تسير الأمور على نحو جيّد جدًا، تمارس رياضتك المفضل وتذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج العذراء :

>ربما تجد أن هناك تعارضًا مستمرًا لأفكارك من قبل الآخرين، خاصة الأفكار التى تتعلق بحياتك ووضعك العاطفى فى الوقت الحالى. أسلوبك العدوانى قد يجعل البعض ينظر إليك على أنك أدنى منه أو لا تستحق التقدير أو الانتباه.>مهنيًا: العدائية تولد خلافات غير مبررة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر فى بعض القرارات قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعًا معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذى يتفهمك ويستوعبك.

صحيًا: خفف تنقلاتك فى السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشى أو بصعود الدرج.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الميزان:

>أنت حريص اليوم على إتمام مشاريعك التى بدأت العمل فيها خلال الفترة الماضية، اليوم هو الأنسب والأفضل على الإطلاق لكى تثبت للآخرين أنك تتحمل المسئولية، حاول مساعدة من حولك بقدر الإمكان ودعمهم بعيدًا عن أن يكون ذلك على حساب صحتك ومصلحتك الشخصية.>مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع.>عاطفيًا: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازم.

صحيًا: تحاول التخلص من الوضع الذى أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسيًا.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج العقرب:

>تستطيع أن تتغلب على أى مشكلة تواجهك اليوم فى أى وقت من الأوقات، تشعر أنك تستطيع مساعدة من حولك على مدار اليوم، ابدأ بالأعمال والمهام التى تشعر أنها صعبة أو قد تكون مستحيلة، إذا كنت تريد الانتهاء من الأعمال المسندة إليك فعليك أن تبدأ فيها على الفور.>مهنيًا: تكون سباقًا فى عملك، وتقدم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمس لبدء مشروع جديد.>عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك، وتتحرر من العقد والتحفظات والتشنجات التى تلاحقك أينما حللت.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التى تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحت.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس:

>ربما يكون يومك مليئًا بالتوتر والقلق بسبب حدوث بعض المشكلات غير المتوقعة، كن مستعدًا للتعامل مع أى مشكلة قد تواجهك، كن حريصًا حتى لا تتحول هذه المشكلات إلى حرب، لا تتعامل مع الإهانات بشكل شخصى ولكن تعامل معها كأنها تحديات يجب عليك أن تكون قادرًا على مواجهتها.>مهنيًا: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصًا إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدى.>عاطفيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّى إلى الأسوأ بينك وبين الشريك.

صحيًا: مراقبة وضعك الصحى بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشىء.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى:

>لا تحصر نفسك بين جدران المنزل فى وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك. بعد قيامك بأى نشاط رياضى تناول كوبًا من العصير وأكثر من المياه لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق أثناء التمرين. اخلد للنوم مبكرًا حتى تستيقظ نشيطًا ومفعمًا بالطاقة والحيوية.>مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.

عاطفياً: يوم هادىء عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة.

>صحيًا: السير فى مخطط ترفيهى يبقى الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الدلو:

>حاول ألا تكون متهورًا أو متسرعًا اليوم، هذا اليوم هو أحد الأيام التى تشعر فيها أحيانًا بالتوتر والقلق وأن كل شىء لا يسير كما خططت له، حاول أن تبذل كل جهدك حتى تخرج من هذه الأزمة سريعًا، واسع إلى ممارسة رياضتك المفضلة فى المساء.>مهنيًا: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكر جيدًا قبل أى تصرف يمكن أن تندم عليه لاحقًا.

عاطفيًا: لا تدع الأنانية تتحكم فى تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة.

صحيًا: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحوت:

>أن تحارب أو لا تحارب هذه هى قضيتك اليوم، فأنت شخص حساس وعاطفى جدًا وتميل إلى تشجيع من حولك على العمل والكفاح، ولكن تشعر فى بعض الأوقات أنك خجول، يجب ألا تتصرف بطريقة متهورة أو عدوانية.>مهنيًا: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفيًا: الارتجال فى التعامل مع الشريك قد يخلق نوعًا من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبررة.

صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضى ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهى تمنحك الاستفادة الكاملة.

توقعات علماء الفلك:

>كن حريصًا فى تعاملاتك اليوم، ربما تميل إلى الاهتمام بعملك أكثر من أمورك الشخصية فتأكد أنك تستفيد من الطاقة التى تتمتع بها بقدر الإمكان، البداية الخاطئة فى أى مشروع بالتأكيد ستؤدى فى النهاية إلى مشروع فاشل ونتيجة غير جيدة.