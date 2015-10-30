بالصور.. النمسا تدعم الحوار مع جميع الأطراف السورية الفاعلة بما فيها الأسد

>أكد وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، دعمه للحوار مع جميع الأطراف السورية الفاعلة بما فيها نظام بشار الأسد، بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة السورية.

وقال كورتس فى تصريحات أمس الخميس، عشية عقد الاجتماع الموسع الذى تستضيفه فيينا اليوم الجمعة "يجب التفاوض مع جميع اللاعبين، والأسد مازال لاعباً فى سوريا"، مضيفا أنه "لا يتعين أن يكون للأسد دوراً على المدى البعيد".

ويأتى هذا فى حين بدأ الاجتماع الرباعى الذى جمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، روسيا، السعودية و تركيا، فى موعده المقرر مساء الخميس فى فندق أمبريال.

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