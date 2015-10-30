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قوة عراقية تضبط سيارة أطلقت "صواريخ كاتيوشا" على معسكر ببغداد

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قوة عراقية تضبط سيارة أطلقت "صواريخ كاتيوشا" على معسكر ببغداد قوة عراقية تضبط سيارة أطلقت "صواريخ كاتيوشا" على معسكر ببغداد

>ضبطت قوة أمنية عراقية سيارة استُخدمت فى إطلاق صواريخ من طراز"كاتيوشا" على معسكر "الحرية" الذى يأوى عناصر منظمة "مجاهدى خلق" الإيرانية المعارضة غربى بغداد فى محيط مطار بغداد الدولى.

وذكر مصدر أمنى أن القوة ضبطت سيارة تحمل راجمة صواريخ فى منطقه التبادل التجارى فى البكرية قرب قضاء "أبو غريب" غربى العاصمة العراقية، التى تم إطلاق الصواريخ منها من خلال التحكم، وسقطت فى محيط معسكر "الحرية"، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من الصواريخ بموقع السيارة.

وكانت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أشارت إلى سقوط 15 صاروخ كاتيوشا سقطت قرب محيط معسكر إيواء عناصر منظمة خلق الإيرانية المعارضة القريب من المطار غربى بغداد.
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