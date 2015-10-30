لندن: اجتماع ممثلي 32 دولة لتنسيق الجهود ضد «داعش»

استضافت المملكة المتحدة اجتماعاً لفريق عمل الاتصالات الإستراتيجية بالتحالف ضد تنظيم داعش الارهابي حضره ممثلو 32 دولة وترأسه وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، بالمشاركة مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ريك ستنغيل، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية أمس أن، توباياس إلوود، ألقى كلمة في الاجتماع أكد فيها التزام التحالف بهزيمة تنظيم "داعش"، الارهابي ليس عسكرياً فحسب وإنما أيدولوجياً ومالياً.

واشار الى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أمر مؤخراً بتشكيل خلية جديدة للاتصالات الاستراتيجية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي رصدت لها، مبدئيَّاً، مبلغ 10 مليون جنيه ً استرليني. الى ذلك شنّ التحالف الدولي 13 غارة على تنظيم داعش الارهابي في العراق خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان لقوات المهام المشتركة أن الغارات أصابت أسلحة وزوارق ومواقع قتالية للتنظيم, إضافةً إلى أهداف أخرى على مقربة من ست مدن عراقية تشمل الرمادي والموصل.