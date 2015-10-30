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شكوك حول نجاح «محادثات فيينا» بشأن الأزمة السورية

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شكوك حول نجاح «محادثات فيينا» بشأن الأزمة السورية شكوك حول نجاح «محادثات فيينا» بشأن الأزمة السورية

    قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس إن الهدف الرئيسي من محادثات فيينا لانهاء الصراع في سورية هو إطلاق حوار سياسي.

من جانبه راى نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل عقب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك استعدادا على الجانب الروسي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وقال غابرييل عقب مباحثات استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي في مقر حكومته إن بوتين صرح بشكل واضح أنه ليس له مصلحة في أن يكون هناك مشاركة عسكرية مستمرة في المنطقة.

وفي الوقت ذاته وصف نائب ميركل تعاون القيادة الروسية مع النظام في سورية بأنه "مشكلة جبارة"، وقال: "إن كل قنبلة تسقط هناك تكلفتها هي حياة إنسان وتتسبب في نزوح الكثير من اللاجئين". وقبل قمة بحث الأزمة السورية في فيينا اليوم ، قال غابرييل إنه يرى أن سورية لا تزال بعيدة جدا عن التوصل لحل سياسي.

وقال: "إن الاحتمالية كبيرة في أن يكون هناك اضطرار لإشراك الحالية في المفاوضات، ولابد أن يكون من الواضح أيضا أن النظام الذي يحكم اليوم هناك، ليس لديه فرصة على الدوام".

وأشار نائب ميركل إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمثل المشكلة الوحيدة في سورية نظرا لكثرة أطراف النزاع الإقليمية والدينية، وقال: "حتى إن رحل (الأسد) غدا، لن ينتهي النزاع".

وتحدث وزير الاقتصاد الألماني في موسكو أيضا مع ممثلي المجتمع المدني عن حقوق الإنسان في روسيا.

في بكين قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ عقب محادثات مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل امس انه يجب ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

واضاف لي ان الصين لديها قلق جدي بشأن ازمة اللاجئين في المانيا واوروبا لكنها تعتقد ان اوروبا لديها القدرة على التغلب على هذا التحدي. وعبرت الصين مرارا عن معارضتها لاستخدام القوة لحل الازمة في سورية قائلة ان حلا سياسيا هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق.

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